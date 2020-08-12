В Ласнамяэ маленького мальчика на самокате чуть не сбила машина

На видео, которое обсуждают в Facebook, видно, как маленький мальчик на самокате переезжает дорогу не по пешеходному переходу.

Водитель заметил мальчика и притормозил, хоть ребенок и появился на дороге крайне неожиданно. В социальной сети задались вопросами: куда смотрели родители, почему они отпустили ребенка гулять и ездить по проезжей части. RusDelfi попросил Департамент полиции и погранохраны прокомментировать ситуацию.

"К счастью, в данном случае ребенок не попал под колеса автомобиля и не получил травмы. Для ребенка любого возраста такое пересечение дороги было бы опасным, тем более, что речь идет о таком маленьком ребенке, — подчеркивает старший комиссар Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Марина Алексеева. — Согласно Закону о дорожном движении, взрослые должны сопровождать ребенка дошкольного возраста в дорожном движении и предотвращать его неожиданное появление на проезжей части".

Алексеева уточняет, что любому родителю, приобретая ребенку самокат, очень важно напомнить и о правилах безопасного пересечения проезжей части, а также о других опасностях на дороге при использовании этого средства передвижения. "Зачастую дети, передвигаясь на самокатах, не сбавляют скорость при пересечении проезжей части, в том числе и пересекая дорогу по ”зебре”, что не позволяет водителю автомобиля увидеть такого ”летящего” пешехода своевременно и уступить ему дорогу. Для ребенка в такой ситуации безопаснее всего будет сойти с самоката и перейти дорогу, ведя его рядом или держа в руках.

Родители должны в любом случаи учитывать индивидуальные особенности развития своего ребенка и оценить, готов ли ребенок участвовать в дорожном движении даже, если это ребенок школьного возраста", — резюмирует специалист.