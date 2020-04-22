22.04.2020, 07:37
В Ласнамяэ легковой автомобиль врезался в мотоцикл
Вчера в столичном районе Ласнамяэ в аварии пострадал мотоциклист.
Вчера в столичном районе Ласнамяэ в аварии пострадал мотоциклист.
ДТП произошло 21 апреля в 15:11 на перекрестке Паэкааре и Пунане, где 20-летний мужчина на легковом автомобиле Peugeot Bipper при совершении поворота налево проигнорировал требование ”уступи дорогу”, в результате чего его транспортное средства столкнулась с мотоциклом VTX 1800S, которым управлял 54-летний мужчина.
Мотоциклиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больные.
Точные обстоятельства выясняются.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Соседи смеялись над крошечным домиком, но вид внутри их удивил
Спиртовые составы: найдены "убийцы" коронавируса?
«Неземная» красота девочки из Чечни покорила пользователей сети
Из санитарки во владелицу сети клиник: история успеха Малышевой