В Ласнамяэ легковой автомобиль врезался в мотоцикл

ДТП произошло 21 апреля в 15:11 на перекрестке Паэкааре и Пунане, где 20-летний мужчина на легковом автомобиле Peugeot Bipper при совершении поворота налево проигнорировал требование ”уступи дорогу”, в результате чего его транспортное средства столкнулась с мотоциклом VTX 1800S, которым управлял 54-летний мужчина.

Мотоциклиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больные.

Точные обстоятельства выясняются.

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