В Ласнамяэ Land Rover врезался в столб: водителя доставили в больницу

Вчера вечером в столичном районе Ласнамяэ произошла авария, в которой пострадала женщина.
Авария произошла 2 августа в 19:21 на перекрестке Нарва мнт и Мустакиви теэ, где 26-летняя женщина на легковом автомобиле Land Rover Freelander не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и врезалось фонарный столб.
Женщину доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
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