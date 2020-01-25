В Ласнамяэ из-за угрозы бомбы полиция оцепила два жилых дома

В субботу в столичном районе Ласнамяэ полиция из-за бомбовой угрозы оцепила два жилых дома по улице Тондираба. Движение на прилежащих улицах было временно перекрыто.
Как рассказал порталу rus.err.ee проживающий в этом доме очевидец, пьяный сосед, вероятно, кричал о бомбе.
"Кто-то вызвал полицию. Оцепили два дома. Сейчас оцепление сняли, соседа задержали, его квартиру проверяют", — рассказала очевидец Юлия Тислер.
Полиция обещала в ближайшее время прислать комментарий.
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