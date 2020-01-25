25.01.2020, 15:50

В Ласнамяэ из-за угрозы бомбы полиция оцепила два жилых дома

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Pommikahtlus Narva mnt 13 juures
Foto on illustreeriv.Foto: Madis Veltman

В субботу в столичном районе Ласнамяэ полиция из-за бомбовой угрозы оцепила два жилых дома по улице Тондираба. Движение на прилежащих улицах было временно перекрыто.

Как рассказал порталу rus.err.ee проживающий в этом доме очевидец, пьяный сосед, вероятно, кричал о бомбе.

"Кто-то вызвал полицию. Оцепили два дома. Сейчас оцепление сняли, соседа задержали, его квартиру проверяют", — рассказала очевидец Юлия Тислер.

Полиция обещала в ближайшее время прислать комментарий.

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