В Ласнамяэ из-за угрозы бомбы полиция оцепила два жилых дома

В субботу в столичном районе Ласнамяэ полиция из-за бомбовой угрозы оцепила два жилых дома по улице Тондираба. Движение на прилежащих улицах было временно перекрыто.
Как рассказал порталу rus.err.ee проживающий в этом доме очевидец, пьяный сосед, вероятно, кричал о бомбе.
"Кто-то вызвал полицию. Оцепили два дома. Сейчас оцепление сняли, соседа задержали, его квартиру проверяют", — рассказала очевидец Юлия Тислер.
Как сообщила порталу ERR Новости полиция, в субботу, примерно в 14:30 в Центр тревоги по номеру 112 позвонил мужчина, находящийся по всей видимости в состоянии опьянения. Он сказал, что у него в квартире в жилом доме по улице Тондираба находится самодельная бомба.
На место выехали полиция, бригада спасателей и скорая помощь. В непосредственной близости от дома по периметру было временно остановлено движение. Эвакуации не было, но во время полицейской операции жителям дома по соображениям безопасности не разрешали в него входить.
Полиция и спасатели проверили квартиру, ничего опасного в ней не было обнаружено. В 15:10 движение было восстановлено.
Полиция задержала мужчину за ложный вызов.
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