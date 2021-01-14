В Ласнамяэ фургон сбил пожилую женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте

У автобусной остановки "Ууслинна" переходившая дорогу в неположенном месте пожилая женщина была сбита фургоном Mercedes-Benz Sprinter.

Скорая помощь доставила женщину в больницу.

Водитель фургона был трезв и с водительскими правами, дорога была скользкая.

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