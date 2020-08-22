22.08.2020, 10:50

В Ласнамяэ драка закончилась поножовщиной: один человек получил ранение, пострадали еще двое

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Vägivald
VägivaldFoto: Tanel Meos

В субботу утром полиция получила вызов Ласнамяэ, где драка переросла в опасный конфликт с холодным оружием.

После восьми часов утра поступил вызов на Ляэнемере теэ в Ласнамяэ, где между несколькими лицами завязалась драка.

Согласно первоначальным данным, 26-летний мужчина получил ножевое ранение, скорая помощь доставила его в больницу. В ходе драки пострадали еще два человека, которым потребовалась помощь врачей.

Точные детали инцидента выясняются, полиция проводит расследование.

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