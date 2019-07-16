В Ласнамяэ был замечен мужчина с предметом, похожим на пистолет. Полиция отреагировала большими силами

”По этому адресу видели мужчину с предметом, похожим на оружие. В подобных случаях полиция реагирует большими силами. Так же случилось и в этот раз”, — пояснил порталу Delfi пресс-секретарь Пыхьяской префектуры.

Полиция в данный момент собирает более подробную информацию о произошедшем.