16.07.2019, 14:52

В Ласнамяэ был замечен мужчина с предметом, похожим на пистолет. Полиция отреагировала большими силами

 (4)
rus.delfi.ee
EST
В Ласнамяэ был замечен мужчина с предметом, похожим на пистолет. Полиция отреагировала большими силами
Lugeja foto

Читатель Delfi сообщил, что в Таллинне у дома номер 8 на улице Лийкури находится несколько полицейских автомобилей, стражи порядка проверяют выходящих из здания людей.

”По этому адресу видели мужчину с предметом, похожим на оружие. В подобных случаях полиция реагирует большими силами. Так же случилось и в этот раз”, — пояснил порталу Delfi пресс-секретарь Пыхьяской префектуры.

Полиция в данный момент собирает более подробную информацию о произошедшем.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: