В Ласнамяэ был замечен мужчина с предметом, похожим на пистолет. Полиция отреагировала большими силами

ЧитательDelfi сообщил, что в Таллинне у дома номер 8 на улице Лийкури находится несколько полицейских автомобилей, стражи порядка проверяют выходящих из здания людей.
”По этому адресу видели мужчину с предметом, похожим на оружие. В подобных случаях полиция реагирует большими силами. Так же случилось и в этот раз”, — пояснил порталу Delfi пресс-секретарь Пыхьяской префектуры.
Полиция в данный момент собирает более подробную информацию о произошедшем.
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