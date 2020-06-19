19.06.2020, 08:38
В Ласнамяэ автомобиль сбил ребенка. Он переходил дорогу в неположенном месте
В четверг во второй половине дня произошло ДТП в Ласнамяэ, когда автомобиль наехал на пешехода.
В четверг во второй половине дня произошло ДТП в Ласнамяэ, когда автомобиль наехал на пешехода.
В четверг в 16:38 произошло ДТП у перекрестка Раху теэ и Петербургского шоссе в Таллинне. Согласно первоначальным данным, 34-летний мужчина за рулем Škoda сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте.
Ребенка доставили в Таллиннскую детскую больницу.
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