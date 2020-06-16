16.06.2020, 09:40

В Ласнамяэ автомобиль сбил 16-летнего велосипедиста. Водитель скрылся


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Alarmsõidukid
Foto: Eero Vabamägi

В 00:09 около Паэкааре, 52 в Ласнамяэ произошло ДТП с участием легкового автомобиля и велосипедиста.

Согласно первоначальным данным, 16-летний мальчик на велосипеде передвигался по велосипедно-пешеходной дорожке. Во время пересечения улицы Паэкааре по нерегулируемому переходу на велосипеде его сбил приближавшийся справа автомобиль. Водитель автомобиля после столкновения не остановился и продолжил езду.

Велосипедиста доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

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