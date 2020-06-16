16.06.2020, 09:40
В Ласнамяэ автомобиль сбил 16-летнего велосипедиста. Водитель скрылся
В 00:09 около Паэкааре, 52 в Ласнамяэ произошло ДТП с участием легкового автомобиля и велосипедиста.
В 00:09 около Паэкааре, 52 в Ласнамяэ произошло ДТП с участием легкового автомобиля и велосипедиста.
Согласно первоначальным данным, 16-летний мальчик на велосипеде передвигался по велосипедно-пешеходной дорожке. Во время пересечения улицы Паэкааре по нерегулируемому переходу на велосипеде его сбил приближавшийся справа автомобиль. Водитель автомобиля после столкновения не остановился и продолжил езду.
Велосипедиста доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Он сделал потайное окно в полу кухни. Гениальность идеи поразила
В Украине возобновили международные авиаперелеты
Умер заразившийся коронавирусом экс-министр правительства РФ
В полиции прокомментировали попытку суицида Ефремова