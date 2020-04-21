21.04.2020, 07:26

В Ласнамяэ автомобиль BMW сбил на пешеходом переходе мальчика

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Tallinna Kiirabi peahoone avamine ja tutvustus
Foto: Ilmar Saabas

Вчера вечером в столичном районе Ласнамяэ в результате аварии пострадал ребенок.

Авария произошла 20 апреля в 20:02 на пешеходном переходе на улице Арбу, где легковой автомобиль под управлением 45-летнего мужчины сбил 11-летнего мальчика, переходившего через дорогу.

Ребенка доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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