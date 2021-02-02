02.02.2021, 07:13
В Ласнамяэ автобус врезался в легковушку
Вчера вечером в Ласнамяэ автобус врезался в легковой автомобиль.
Вчера вечером в Ласнамяэ автобус врезался в легковой автомобиль.
Авария произошла в 20:26 на перекрестке Уссимяэ-Прийсле. По предварительным данным, автобус MAN под управлением 53-летнего мужчины ехал по Прийсле теэ в сторону Хоолдекоду теэ, но на прекрестке Уссимяэ-Прийсле проигнорировал обязанность уступить дорогу, в результате чего врезался в автомобиль Nissan Note, которым управляла 61-летняя женщина.
Пассажирка Nissan — 65-летняя женщина — была доставлена в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
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