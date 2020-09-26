26.09.2020, 17:13
В Ласнамяэ автобус сбил пожилую женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте(1)
Сегодня днем в столичном районе Ласнамяэ городской автобус сбил пожилую женщину.
Сегодня днем в столичном районе Ласнамяэ городской автобус сбил пожилую женщину.
Как сообщает полиция в соцсетях, в 14:35 возле дома по адресу Паэкааре, 52 городской автобус Solaris Urbino, которым управлял 45-летний мужчина, сбил 85-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте.
Прибывшие на место медики доставили пострадавшую в больницу.
Точные обстоятельства аварии выясняются.
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