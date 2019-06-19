В Ласнамяэ арестовали 84-летнего пенсионера: он угрожал соседу топором

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Foto: Andres Putting

18 июня в полицию сообщили о том, что двум жителям Таллинна поступили угрозы о физической расправе. Случаи не связаны между собой.