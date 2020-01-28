В квартире в Пыхья-Таллинне произошла утечка газа: мать и двое детей в больнице

Прибывшие на место спасатели выявили высокий уровень концентрации газа в квартире. Они перекрыли газовый кран и проветрили помещения. В квартире находились мать и двое детей. Их медики доставили в больницу для проверки.

Спасательный департамент напоминает, что при обнаружении утечки следует по возможности перекрыть подачу газа и открыть окна и двери, чтобы проветрить помещение. Также в помещении нельзя разводить огонь и пользоваться электричеством. Опасную зону следует покинуть и сообщить об опасности другим людям и Центре тревоги.