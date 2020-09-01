01.09.2020, 16:43

В квартире в Ласнамяэ обнаружен труп женщины с ножевыми ранениями


EST 21
Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Politsei- ja Piirivalveamet TartusFoto: Argo Ingver

31 августа в полицию поступило сообщение о том, что в Ласнамяэ в одной из квартир на улице Линнамяэ был обнаружен труп 51-летней женщины с ножевыми ранениями.

В качестве подозреваемого задержан 60-летний сожитель женщины.

Читайте также: