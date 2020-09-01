01.09.2020, 16:43
В квартире в Ласнамяэ обнаружен труп женщины с ножевыми ранениями
31 августа в полицию поступило сообщение о том, что в Ласнамяэ в одной из квартир на улице Линнамяэ был обнаружен труп 51-летней женщины с ножевыми ранениями.
31 августа в полицию поступило сообщение о том, что в Ласнамяэ в одной из квартир на улице Линнамяэ был обнаружен труп 51-летней женщины с ножевыми ранениями.
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