10.11.2020, 11:23

В квартире в Кохтла-Ярве произошел пожар: погиб мужчина


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В квартире в Кохтла-Ярве произошел пожар: погиб мужчина
Фото: Спасательный департамент

10 ноября в 4:50 спасателям поступил вызов в Кохтла-Ярве, где в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на улице Эндла горела кухня.

Спасатели по прибытии вынесли из кухни тело мужчины средних лет и передали его скорой помощи.

Пожар локализовали около половины шестого утра. По первоначальным данным, он начался и-за неосторожного курения.

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