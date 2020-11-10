В квартире в Кохтла-Ярве произошел пожар: погиб мужчина

Спасатели по прибытии вынесли из кухни тело мужчины средних лет и передали его скорой помощи.

Пожар локализовали около половины шестого утра. По первоначальным данным, он начался и-за неосторожного курения.

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