10.11.2020, 11:23
В квартире в Кохтла-Ярве произошел пожар: погиб мужчина
10 ноября в 4:50 спасателям поступил вызов в Кохтла-Ярве, где в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на улице Эндла горела кухня.
10 ноября в 4:50 спасателям поступил вызов в Кохтла-Ярве, где в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на улице Эндла горела кухня.
Спасатели по прибытии вынесли из кухни тело мужчины средних лет и передали его скорой помощи.
Пожар локализовали около половины шестого утра. По первоначальным данным, он начался и-за неосторожного курения.
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