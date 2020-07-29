В Куусалу мужчина ударил двух человек ножом и убежал в Таллинн. Полиция отреагировала усиленным составом

28 июля в 21:15 полиция получила сообщение о том, что в волости Куусалу в Харьюмаа между знакомыми мужчинами произошел конфликт.

Согласно предварительной информации, 38-летний мужчина в ходе ссоры ударил ножом 58-летнего и 61-летнего мужчин.

Скорая доставила пострадавших в больницу. Подозреваемый в нападения скрылся с места происшествия, но позже был задержан в Таллинне.

По словам оперативного руководителя Ида-Харьюского отделения полиции Марко Шмидта, к поимке 38-летнего мужчины были привлечены дополнительные силы.

”Мужчина, который нанес тяжелые телесные повреждения двум другим мужчинам, избавился от своего телефона и передвигался по окрестностям. Нашей задачей было как можно быстрее задержать подозреваемого, в связи с чем были привлечены дополнительные силы. Сегодня ночью, около 1:15, полицейские заметили мужчину в районе центра Таллинна и задержали его”, — сказал страж порядка.

На настоящий момент пострадавшие находятся в больнице, но их состояние не критическое.

Сегодня полиция продолжит работу на месте происшествия. Причины случившегося будут установлены в ходе уголовного производства.

Подозреваемый задержан на 48 часов, после чего прокуратура решит, ходатайствовать ли о его заключении под стражу.