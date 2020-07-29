В Куусалу мужчина ударил двух человек ножом и скрылся

28 июля в 21:15 полиция получила сообщение о том, что в волости Куусалу в Харьюмаа между знакомыми мужчинами произошел конфликт.

Согласно предварительной информации, 38-летний мужчина в ходе ссоры ударил ножом 58-летнего и 61-летнего мужчин.

Скорая доставила пострадавших в больницу. Состояние 58-летнего мужчины оценивается ка тяжелое.

Подозреваемый в нападения скрылся с места происшествия. Сейчас полицейские занимаются тем, чтобы найти его.