29.07.2020, 07:05
В Куусалу мужчина ударил двух человек ножом и скрылся
Вчера вечером в волости Куусалу в Харьюмаа мужчина ударил ножом двух своих знакомых и скрылся.
Вчера вечером в волости Куусалу в Харьюмаа мужчина ударил ножом двух своих знакомых и скрылся.
28 июля в 21:15 полиция получила сообщение о том, что в волости Куусалу в Харьюмаа между знакомыми мужчинами произошел конфликт.
Согласно предварительной информации, 38-летний мужчина в ходе ссоры ударил ножом 58-летнего и 61-летнего мужчин.
Скорая доставила пострадавших в больницу. Состояние 58-летнего мужчины оценивается ка тяжелое.
Подозреваемый в нападения скрылся с места происшествия. Сейчас полицейские занимаются тем, чтобы найти его.
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