В Курессааре мужчина ранил себя из огнестрельного оружия

Выяснилось, что мужчина сам ранил себя из огнестрельного оружия. Сейчас он находится под присмотром медиков и его жизни ничего не угрожает.

Пока неясно, о каком оружии идет речь, был ли мужчина пьян и были ли рядом еще люди. Мотив поступка также неясен.