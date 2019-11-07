В Курессааре мужчина ранил себя из огнестрельного оружия

Сегодня в 11:15 полиция получила сообщение о том, что на улице Сепа в Курессааре стреляли в 28-летнего мужчину.
Выяснилось, что мужчина сам ранил себя из огнестрельного оружия. Сейчас он находится под присмотром медиков и его жизни ничего не угрожает.
Пока неясно, о каком оружии идет речь, был ли мужчина пьян и были ли рядом еще люди. Мотив поступка также неясен.
«Его буквально зарезали»: как оборвалась жизнь легенды кино
«Сидим на МКС, вдруг стук снаружи»: Романенко о случае в космосе
Опубликован прогноз на грядущую зиму
Отец устроившего бойню в Забайкалье сделал заявление