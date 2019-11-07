07.11.2019, 14:42

В Курессааре мужчина ранил себя из огнестрельного оружия

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Relvaomanikud
Foto on illustreeriv.Foto: Vallo Kruuser

Сегодня в 11:15 полиция получила сообщение о том, что на улице Сепа в Курессааре стреляли в 28-летнего мужчину.

Выяснилось, что мужчина сам ранил себя из огнестрельного оружия. Сейчас он находится под присмотром медиков и его жизни ничего не угрожает.

Пока неясно, о каком оружии идет речь, был ли мужчина пьян и были ли рядом еще люди. Мотив поступка также неясен.

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