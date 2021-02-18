18.02.2021, 12:01

В крови умершей в Вильянди молодой женщины нашли бутират и амфетамин. Арестованы два человека

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GHB. Pilt on antud loole illustreeriv.
GHB. Pilt on antud loole illustreeriv. Foto: Andres Putting

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти молодой женщины в Вильянди стала передозировка наркотическими веществами. В крови женщины были найдены GHB (бутират, колпаки) и амфетамин.

В понедельник полиция задержала двоих мужчин, в результате действий которых запрещенные вещества оказались у женщины.

В среду прокуратура ходатайствовала об аресте 32-летнего и 41-летнего мужчин, и суд это ходатайство удовлетворил.

32-летнего мужчину подозревают в том, что в середине января он приобрел у 41-летнего мужчины незаконно и в больших количествах амфетамин и GHB и в результате его действий наркотические вещества оказались у 26-летней женщины. 41-летний мужчина подозревается в незаконном обороте наркотиков в крупных размерах.

В полиции отметили, что хотя в рамках уголовного дела задержаны два человека, задача правоохранительных органов сейчас — раскрутить всю цепочку. Выяснение деталей продолжается.

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