03.04.2019, 07:28
В Козе мотоциклист вылетел в кювет и оказался в больнице
Вчера вечером в Козе в аварии пострадал мотоциклист.
Вчера вечером в Козе в аварии пострадал мотоциклист.
ДТП произошло на 7 км шоссе Козе-Пурила в Харьюмаа, когда 30-летний мужчина не справился с управлением своего мотоцикла Suzuki GSX-S750 и съехал с дороги.
Водитель был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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