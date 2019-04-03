В Козе мотоциклист вылетел в кювет и оказался в больнице

ДТП произошло на 7 км шоссе Козе-Пурила в Харьюмаа, когда 30-летний мужчина не справился с управлением своего мотоцикла Suzuki GSX-S750 и съехал с дороги.

Водитель был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.