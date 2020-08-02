В Копли задымился трамвай

Сегодня в столичном районе Копли задымился трамвай.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сказал Delfi, что прибывшие на место полицейские помогли ликвидировать задымление.
Как сообщили в TLT, речь шла о технической неполадке. Поскольку из-под трамвая шел дым, то на место прибыли и спасатели.
В результате случившегося никто не пострадал. Поскольку инцидент произошел на конечной остановке, то движению он не помешал.
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