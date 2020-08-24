В конце минувшей недели в Нарве и Таллинне совершены ограбления
23 августа полиция получила сообщения о двух ограблениях, произошедших в Таллинне и Нарве, сообщает в своей криминальной сводке Департамент полиции и погранохраны Эстонии.
23 августа полиция получила сообщения о двух ограблениях, произошедших в Таллинне и Нарве, сообщает в своей криминальной сводке Департамент полиции и погранохраны Эстонии.
В воскресенье полиции сообщили, что 21 августа в Нарве на Таллиннском шоссе мужчина, личность которого к данному моменту не установлена, применив насилие, ограбил 44-летнего мужчину. У потерпевшего забрали мобильный телефон, наличные, ID-карту и другие вещи. Ущерб оценивается в 278 евро.
23 августа таллиннская полиция получила сообщение, что в Кесклинне, на заправке на улице Ахтри, неизвестный мужчина напал на 54-летнего мужчину, забрал у него телефон и убежал.
Обстоятельства преступлений выясняются.
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