В Кохтла-Ярве женщина ударила мужчину тарелкой: возбуждено уголовное дело

Информация о том, что 44-летняя женщина ударила мужчину тарелкой, поступила на пульт дежурного Центра тревоги 19 июня, сообщила в четверг Идаская префектура.

По данным правоохранителей, инцидент произошел на улице Метсапраги. Пострадавшего доставили в больницу. Подозреваемую задержали.

Ведется следствие.