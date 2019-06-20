20.06.2019, 12:20

В Кохтла-Ярве женщина ударила мужчину тарелкой: возбуждено уголовное дело

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rus.delfi.ee
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Taldrikud
фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

Полиция возбудила уголовное дело для расследования обстоятельств происшествия в Кохтла-Ярве, где мужчину ударили тарелкой, передает rus.err.ee.

Информация о том, что 44-летняя женщина ударила мужчину тарелкой, поступила на пульт дежурного Центра тревоги 19 июня, сообщила в четверг Идаская префектура.

По данным правоохранителей, инцидент произошел на улице Метсапраги. Пострадавшего доставили в больницу. Подозреваемую задержали.

Ведется следствие.

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