28.10.2019, 19:01

В Кохтла-Ярве водитель посигналил прохожему - в ответ получил удар

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rus.delfi.ee
EST 15
Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

На прошлой неделе в полицию обратился мужчина, утверждающий, что его в Кохтла-Ярве ударил прохожий, которому он посигналил, передает rus.err.ee.

В пятницу, 25 октября 57-летний мужчина сообщил полиции, что ехал в Кохтла-Ярве на автомобиле и посигналил мужчине, который шел по дороге. Пешеход, как утверждает водитель, открыл дверь машины и ударил его.

В настоящий момент известно, что мужчины знакомы. Полиция выясняет детали инцидента.

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