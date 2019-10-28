В Кохтла-Ярве водитель посигналил прохожему - в ответ получил удар

На прошлой неделе в полицию обратился мужчина, утверждающий, что его в Кохтла-Ярве ударил прохожий, которому он посигналил, передает rus.err.ee.
В пятницу, 25 октября 57-летний мужчина сообщил полиции, что ехал в Кохтла-Ярве на автомобиле и посигналил мужчине, который шел по дороге. Пешеход, как утверждает водитель, открыл дверь машины и ударил его.
В настоящий момент известно, что мужчины знакомы. Полиция выясняет детали инцидента.
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