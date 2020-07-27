В Кохтла-Ярве в многоквартирном доме произошел пожар: жильцов пришлось эвакуировать посреди ночи

Сегодня ночью в подвале многоквартирного дома в Кохтла-Явре загорелся электрокабель, в результате чего пришлось эвакуировать и жильцов.
27 июля в 02:02 Центр тревоги получил сообщение о том, что в подъезде многоквартирного дома в Ярвеской части Кохтла-Ярве чувствуется запах гари, а в самом доме исчезло электричество.
Выяснилось, что в подвале дома произошло возгорание электрических кабелей. Спасатели эвакуировали из первого подъезда восемь жильцов. К 02:37 пожар был потушен, а в 02:59 людям разрешили вернуться в свои квартиры.
Прибывшее на место электрики заменили электрощит и кабели.
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