27.07.2020, 11:10

В Кохтла-Ярве в многоквартирном доме произошел пожар: жильцов пришлось эвакуировать посреди ночи

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EST 3
Viljandis asuvas pagariäris oli tulekahju
Foto on illustreerivFoto: Kenno Soo

Сегодня ночью в подвале многоквартирного дома в Кохтла-Явре загорелся электрокабель, в результате чего пришлось эвакуировать и жильцов.

27 июля в 02:02 Центр тревоги получил сообщение о том, что в подъезде многоквартирного дома в Ярвеской части Кохтла-Ярве чувствуется запах гари, а в самом доме исчезло электричество.

Выяснилось, что в подвале дома произошло возгорание электрических кабелей. Спасатели эвакуировали из первого подъезда восемь жильцов. К 02:37 пожар был потушен, а в 02:59 людям разрешили вернуться в свои квартиры.

Прибывшее на место электрики заменили электрощит и кабели.

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