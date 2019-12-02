В Кохтла-Ярве в ходе сноса конструкции погиб рабочий

Сегодня в Кохтла-Ярве на территории предприятия Viru Keemia Grup (VKG) в ходе работ по сносу произошло обрушение, в результате которого погиб рабочий.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристина Костина подтвердила Delfi, что несчастье случилось в 14.55. Под обрушение попал 56-летний мужчина.
Пресс-секретарь VKG Ирина Боенко сообщила Delfi, что работы по сносу проходили в старой теплоэлектростанции VKG, где обвалилась вентиляционная шахта.
Сотрудники Спасательного департамента прибыли на место происшествия и нашли в вентиляционной шахте погибшего мужчину. Работы производила подрядная организация, погиб именно ее работник.
"Выражаем искренние соболезнования близким погибшего", - сказала Боенко.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Причины несчастного случая будут выяснены в ходе расследования.
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