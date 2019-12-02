В Кохтла-Ярве в ходе сноса конструкции погиб рабочий

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристина Костина подтвердила Delfi, что несчастье случилось в 14.55. Под обрушение попал 56-летний мужчина.

Пресс-секретарь VKG Ирина Боенко сообщила Delfi, что работы по сносу проходили в старой теплоэлектростанции VKG, где обвалилась вентиляционная шахта.

Сотрудники Спасательного департамента прибыли на место происшествия и нашли в вентиляционной шахте погибшего мужчину. Работы производила подрядная организация, погиб именно ее работник.

"Выражаем искренние соболезнования близким погибшего", - сказала Боенко.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Причины несчастного случая будут выяснены в ходе расследования.