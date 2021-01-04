В Кохтла-Ярве у пенсионера отняли кошелек с деньгами и карточками

2 января полиции сообщили, что на улице Рави произошло нападение на 82-летнего мужчину, у которого отняли кошелек вместе с деньгами и карточками. Ущерб составил около 30 евро. Обстоятельства преступления выясняются.

3 января на улице Калеви ограбили 33-летнего мужчину: у него забрали мобильный телефон. Предварительно ущерб оценивается в 120 евро. Полиция выясняет обстоятельства нападения.

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