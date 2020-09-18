В Кохтла-Ярве пропал 25-летний Артур: полиция объявила его в розыск
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 25-летнего Артура, которого последний раз видели в Ахтмеской части Кохтла-Ярве и местонахождение которого с тех пор неизвестно.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 25-летнего Артура, которого последний раз видели в Ахтмеской части Кохтла-Ярве и местонахождение которого с тех пор неизвестно.
Полиция получила сообщение о пропаже мужчины 16 сентября, когда его близкие сообщили, что не видели Артура с 5 августа. Полиция проверила места, куда мог направиться мужчина, однако он до сих пор не найден. Телефон Артура выключен.
По словам близких мужчины, он может находиться в Ахмеской или Ярвеской части Кохтла-Ярве или в Таллинне.
Рост Артура 175 см, он среднего телосложения и у него короткие каштановые волосы и серые глаза. Информации, во что может быть одет мужчина, нет.
Полиция просит всех, кто видел Артура или имеет информацию о его местонахождении, сообщить об этом на номер 112 или написать на электронную почту taavi.unuks@politsei.ee
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