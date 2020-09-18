В Кохтла-Ярве пропал 25-летний Артур: полиция объявила его в розыск

Полиция получила сообщение о пропаже мужчины 16 сентября, когда его близкие сообщили, что не видели Артура с 5 августа. Полиция проверила места, куда мог направиться мужчина, однако он до сих пор не найден. Телефон Артура выключен.

По словам близких мужчины, он может находиться в Ахмеской или Ярвеской части Кохтла-Ярве или в Таллинне.

Рост Артура 175 см, он среднего телосложения и у него короткие каштановые волосы и серые глаза. Информации, во что может быть одет мужчина, нет.

Полиция просит всех, кто видел Артура или имеет информацию о его местонахождении, сообщить об этом на номер 112 или написать на электронную почту taavi.unuks@politsei.ee