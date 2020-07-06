В Кохтла-Ярве подстрелили из пневматики чайку

5 июля в 10:59 Центр тревоги получил сообщение, что в Ида-Вирумаа, в городе Кохтла-Ярве, в районе Ахтме ранена чайка, которая не может летать.
Спасатели отправились на место происшествия, и выяснилось, что крыло птицы прострелено. Спасатели также вызвали на место происшествия полицию. Выяснилось, что в чайку стреляли из пневматического оружия. После консультации с Инспекцией окружающей среды спасатели отнесли птицу на природу.
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