06.07.2020, 12:02

В Кохтла-Ярве подстрелили из пневматики чайку

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Lind selge taeva taustal.
Lind selge taeva taustal.Foto: Andres Putting

5 июля в 10:59 Центр тревоги получил сообщение, что в Ида-Вирумаа, в городе Кохтла-Ярве, в районе Ахтме ранена чайка, которая не может летать.

Спасатели отправились на место происшествия, и выяснилось, что крыло птицы прострелено. Спасатели также вызвали на место происшествия полицию. Выяснилось, что в чайку стреляли из пневматического оружия. После консультации с Инспекцией окружающей среды спасатели отнесли птицу на природу.

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