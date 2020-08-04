В Кохтла-Ярве найден труп мужчины с ножевыми ранениями
3 августа около 23:30 в Кохтла-Ярве на улице Пярна обнаружили тело до сих пор не опознанного мужчины с колотыми ранами.
3 августа около 23:30 в Кохтла-Ярве на улице Пярна обнаружили тело до сих пор не опознанного мужчины с колотыми ранами.
В 23:29 полиция получила сообщение, что в районе Ярве лежит мужчина без признаков жизни. Прибывшая скорая помощь установила предварительную причину смерти и вызвала на место происшествия полицию. На основании собранной информации полиция начала уголовное делопроизводство по статье Пенитенциарного кодекса, рассматривающей убийство.
По словам ведущего следователя Йызхвиского отделения полиции Александры Мюрсеп, полиция находится в стадии более точного выяснения обстоятельств и установления подозреваемого в преступлении. "Учитывая собранные на месте данные и тяжесть преступления, есть основание считать, что речь идет об опасном человеке. Полиция со своей стороны делает все для того, чтобы в срочном порядке задержать подозреваемого", — отметила ведущий следователь.
Полиция просит всех, кто стал очевидцем случившегося или может дать другую касающуюся инцидента информацию, связаться с полицией по телефону 5126837 или по электронной почте tatjana.gorbunova@politsei.ee.
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