В Кохтла-Ярве найден труп мужчины с ножевыми ранениями

В 23:29 полиция получила сообщение, что в районе Ярве лежит мужчина без признаков жизни. Прибывшая скорая помощь установила предварительную причину смерти и вызвала на место происшествия полицию. На основании собранной информации полиция начала уголовное делопроизводство по статье Пенитенциарного кодекса, рассматривающей убийство.

По словам ведущего следователя Йызхвиского отделения полиции Александры Мюрсеп, полиция находится в стадии более точного выяснения обстоятельств и установления подозреваемого в преступлении. "Учитывая собранные на месте данные и тяжесть преступления, есть основание считать, что речь идет об опасном человеке. Полиция со своей стороны делает все для того, чтобы в срочном порядке задержать подозреваемого", — отметила ведущий следователь.

Полиция просит всех, кто стал очевидцем случившегося или может дать другую касающуюся инцидента информацию, связаться с полицией по телефону 5126837 или по электронной почте tatjana.gorbunova@politsei.ee.