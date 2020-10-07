В Кохтла-Ярве начался знаковый судебный процесс: мэр обвиняет администратора группы в Facebook в распространении клеветы

Летом в соцсети Facebook, на одной из кохтла-ярвеских страниц, администратором которой является активист Сергей Бучинский, были опубликованы комментарии о том, что мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко якобы брала взятку за строительство химзавода в Ахтме.

"На странице в Facebook появилась информация, что я получила взятку, и конкретно звучит цифра. Я сочла необходимым подать иск против господина Бучинского как администратора этой группы. Чтобы обвинять человека во взятке, нужно иметь четкие доказательства", - заявила в интервью "Актуальной камере" Янченко.

Бучинского обвиняют в том, что он не удалил скандальные комментарии, которые до сих пор остаются в соцсети. Активист продолжает считать, что его вины в этом нет.

"В данном случае меня оскорбили как человека, поэтому я сама заплатила пошлину и подала в суд. Не как мэр, а как человек, который якобы взял взятку", - подчеркивает Янченко.