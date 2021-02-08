08.02.2021, 13:24

В Кохтла-Ярве мужчина выстрелил в свою сожительницу

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Pilt on illustratiivne.
Pilt on illustratiivne.Foto: Eero Vabamägi

5 февраля в полицию сообщили об инциденте в Кохтла-Ярве.

В квартире на Сыпрузе пуйестеэ 64-летний мужчина выстрелил из пневматического пистолета в свою сожительницу и попал ей в руку.

Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

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