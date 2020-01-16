В Кохтла-Ярве мужчина украл из магазина две бутылки водки. Его отправили в тюрьму на 4,5 года

На время проведения досудебного производства мужчина был взят под стражу.

Ему было предъявлено обвинение в разбое, совершенном с применением насилия и угрозой оружием, лицом, которое ранее совершало разбой. Также ему было предъявлено обвинение в присвоении.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергея Листова, обвиняемый был ранее неоднократно наказан в уголовном порядке, в том числе и за совершение аналогичных преступлений.

Вируский уездный суд 13 января в рамках согласительного производства признал мужчину виновным и в качестве наказания по совокупности присудил ему 4 года и 6 месяцев тюремного заключения.

«Если человек не делает соответствующих выводов из назначенных ему ранее наказаний и не ступает на законопослушный путь, то не остается ничего иного, как изолировать его от общества. Теперь у него будет достаточно времени для того, чтобы подумать», - пояснил прокурор Сергей Листов.

Приговор суда не вступил в силу.