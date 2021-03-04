В Кохтла-Ярве из-за утечки газа пострадали мать с ребенком

Поспешившие на место спасатели выяснили, что в квартире была утечка газа. Они тут же закрыли газовый кран и проветрили помещения. Спасатели также проверили и проветрили другие квартиры, которые были соединены одной вентиляцией.

Скорая помощь доставила в больницу на осмотр находившихся в квартире женщину и ее ребенка школьного возраста.

Проблему передали специалистам, которые занялись ликвидацией газовой аварии.