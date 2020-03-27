В Кохтла-Ярве арестован пьяный водитель BMW

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Софьи Христофоровой, прокуратура ходатайствовала об аресте мужчины и суд согласился с доводами прокуратуры, что на свободе по-прежнему остается высокая опасность, что подозреваемый продолжит совершать новые преступления.

По ходатайству Вируской окружной прокуратуры и с разрешения Вируского уездного суда мужчину взяли под стражу на срок до одного месяца.

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