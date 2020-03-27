27.03.2020, 09:25

В Кохтла-Ярве арестован пьяный водитель BMW

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В Кохтла-Ярве арестован пьяный водитель BMW
Pilt on illustreeriv.Foto: Ylle Tampere

25 марта рано утром патрульные полицейские задержали в Кохтла-Ярве на улице Кастехейна 40-летнего мужчину, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина ранее был наказан в уголовном порядке за вождение в пьяном виде.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Софьи Христофоровой, прокуратура ходатайствовала об аресте мужчины и суд согласился с доводами прокуратуры, что на свободе по-прежнему остается высокая опасность, что подозреваемый продолжит совершать новые преступления.

По ходатайству Вируской окружной прокуратуры и с разрешения Вируского уездного суда мужчину взяли под стражу на срок до одного месяца.

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