В Кохтла-Ярве арестован пьяный водитель BMW

25 марта рано утром патрульные полицейские задержали в Кохтла-Ярве на улице Кастехейна 40-летнего мужчину, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина ранее был наказан в уголовном порядке за вождение в пьяном виде.
По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Софьи Христофоровой, прокуратура ходатайствовала об аресте мужчины и суд согласился с доводами прокуратуры, что на свободе по-прежнему остается высокая опасность, что подозреваемый продолжит совершать новые преступления.
По ходатайству Вируской окружной прокуратуры и с разрешения Вируского уездного суда мужчину взяли под стражу на срок до одного месяца.
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