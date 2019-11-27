В Кохтла-Нымме за несколько недель умерли три человека. Возможная причина — отравление алкоголем

Как сообщила полиция, позавчера в квартире на улице Мяннику в Кохтла-Нымме был найден труп 45-летнего мужчины без признаков насилия. Это уже третий похожий случай в этом районе.

18 ноября в частном доме на улице Сюгисе в Кохтла-Нымме было найдено тело 56-летнего мужчины, тоже без признаков насилия. 16 ноября было найдено тело 48-летнего мужчины. В этих случаях идет об одном и том же адресе.

К настоящему моменту следствие установило, что трое мужчин вместо употребляли алкоголь. Как сказала пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова, таким образом нельзя исключать, что причиной смерти стало алкогольное отравление. Однако, как она подчеркнула, точную причины выявит экспертиза.

Полиция просит всех, кто располагает информацией об алкоголе странного происхождения в данном регионе, сообщить об этом по номеру 112.