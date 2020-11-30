30.11.2020, 16:42

В клубе в Старом городе неизвестный мужчина напал на девушек

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Pime Tallinna vanalinn reede õhtul 16.10.2020
Foto on illustratiivne.Foto: Andres Putting

В субботу, 28 ноября, в полицию сообщили об инциденте в Таллинне.

В Кесклинне в клубе на улице Вана-Виру пока не установленный мужчина напал на 18-летнюю и 19-летнюю девушек.

Более точные обстоятельства случившегося выясняются.

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