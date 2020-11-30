В клубе в Старом городе неизвестный мужчина напал на девушек

В Кесклинне в клубе на улице Вана-Виру пока не установленный мужчина напал на 18-летнюю и 19-летнюю девушек.

Более точные обстоятельства случившегося выясняются.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.