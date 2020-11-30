30.11.2020, 16:42
В клубе в Старом городе неизвестный мужчина напал на девушек
В субботу, 28 ноября, в полицию сообщили об инциденте в Таллинне.
В субботу, 28 ноября, в полицию сообщили об инциденте в Таллинне.
В Кесклинне в клубе на улице Вана-Виру пока не установленный мужчина напал на 18-летнюю и 19-летнюю девушек.
Более точные обстоятельства случившегося выясняются.
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