В Кивиыли пьяный водитель устроил ДТП: один человек в больнице

По сообщению полиции, инцидент произошел в 19:30 у дома №13 на бульваре Вабадузе, где автомобиль Volvo V70, выезжая с второстепенной дороги на главную, столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter, передает rus.err.ee.

В результате ДТП 57-летний водитель минивэна был доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу.

За рулем Volvo находился 60-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Полиция считает, что он не уступил дорогу второму участнику происшествия.