В Кивиыли нашли тело пропавшего мужчины

Примерно в 17:45 18 марта местный житель нашел в Кивиыли на пустыре в районе улицы Кауба тело мужчины. Полиция установила, что найденный – это пропавший 9 марта Роман.

Тело было направлено на судмедэкспертизу. Полученные во вторник результаты экспертизы показали, что смерть мужчины не была насильственной и у полиции нет оснований полагать, чтобы его смерть была связана с преступлением.