25.05.2020, 12:59
В Кейла в магазине конфликт между двумя женщинами привел к потасовке
В минувшую пятницу о одном из магазинов города Кейла между двумя женщинами произошел конфликт, к разрешению которого пришлось привлечь правоохранительные органы.
В минувшую пятницу о одном из магазинов города Кейла между двумя женщинами произошел конфликт, к разрешению которого пришлось привлечь правоохранительные органы.
22 мая полиция получила сообщение, что в расположенном на Таллиннском шоссе в Кейла магазине между 61-летней и 51-летней женщиной возник конфликт, который привел к применению физической силы.
Прибывшая на место полиция задержала в качестве подозреваемой 51-летнюю женщину.
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